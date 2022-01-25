Вместо скандальной 10-этажки, барнаульский застройщик придумал новый проект

Проект застройки на ул. Гущина. Фото: "Регионстрой"

Алтайский застройщик «Регионстрой» решивший в прошлом году возвести 10-этажку на том месте, где жильцы ближайших домов ждали благоустроенную площадку, придумал новый проект. Об этом пишет «Толк».

Речь идет о земле между домами 150/3 и 150/4 на улице Гущина.

- «Регионстрой» запроектировал 10-этажный жилой дом с подземной парковкой на своем участке в 1,2 тыс. кв. метров, - напоминает издание.

Однако жильцы этих новостроек выступили категорично: им обещали на данной территории благоустройство и они решили добиться выполнения обещаний: начались митинги, скандалы, разборки с застройщиком и администрацией, подключилась прокуратура. По итогу сам же застройщик, настаивающий на своей правоте, отозвал из суда иск.

Вместе с тем, появилась информация о том, что «Регионстрой» решил организовать на данном участке подземную парковку. Комментировать свое решение в компании не стали, а вот в мэрии посоветовали впредь советоваться с жителями.