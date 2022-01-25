Александр Романенко останется главой реготделения «Единой России»

Александр Романенко
Фото: Олег УКЛАДОВ
В среду, 26 января, состоится региональная отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будут рассмотрены некоторые важные позиции в отделении партии. В частности, появились данные о том, что глава парламента Алтайского края Александр Романенко останется на своем посту.
- Об этом свидетельствует имеющийся расклад в партии и данные источников «Политсибру», - пишет издание.
При этом, вероятнее всего, Романенко будет не единственным кандидатом на этот пост, но по текущей ситуации кардинальных изменений не предвидится.
Напомним, Александр Романенко возглавляет партию с декабря 2016 года.