Александр Романенко останется главой реготделения «Единой России»

Александр Романенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 26 января, состоится региональная отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будут рассмотрены некоторые важные позиции в отделении партии. В частности, появились данные о том, что глава парламента Алтайского края Александр Романенко останется на своем посту.

- Об этом свидетельствует имеющийся расклад в партии и данные источников «Политсибру», - пишет издание.

При этом, вероятнее всего, Романенко будет не единственным кандидатом на этот пост, но по текущей ситуации кардинальных изменений не предвидится.

Напомним, Александр Романенко возглавляет партию с декабря 2016 года.