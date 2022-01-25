Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 января 2022 3:15

Александр Романенко останется главой реготделения «Единой России»

Хотя есть и другие претенденты
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Романенко

Александр Романенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 26 января, состоится региональная отчетно-выборная конференция «Единой России», на которой будут рассмотрены некоторые важные позиции в отделении партии. В частности, появились данные о том, что глава парламента Алтайского края Александр Романенко останется на своем посту.

- Об этом свидетельствует имеющийся расклад в партии и данные источников «Политсибру», - пишет издание.

При этом, вероятнее всего, Романенко будет не единственным кандидатом на этот пост, но по текущей ситуации кардинальных изменений не предвидится.

Напомним, Александр Романенко возглавляет партию с декабря 2016 года.