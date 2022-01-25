Сильная гололедица сохраняется в Алтайском крае

Потепления тоже пока не будет Фото: Анна СЕМИНА

По данным на 25 января 2022 года в Алтайском крае значительного улучшения погодных условий не стоит ожидать. На улице сохраняется сильная гололедица.

Темпы передвижения жителей региона продолжают снижаться с каждым днем. Коммунальные службы не справляются с поставленной задачей: гололедица встречает нас и на тротуарах и на дорогах. И пока в ближайшее время по прогнозам синоптиков, ситуация не изменится. Остается только ждать весны и таяния снега и льда.

Дневная температура также останется прежней – в Барнауле от -14 до -16, по краю – от -13 до -18.

Преимущественно без осадков, с изморозью и туманами.