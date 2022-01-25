Плату в детских садах могут поднять в Алтайском крае

Размер увеличения платы в разных местах может быть разный Фото: Анна СЕМИНА

В городе Рубцовске Алтайского края мэрия провела опрос среди родителей, не против ли они повышения стоимости посещения детских садов. Об этом пишет «Местное время».

Подробный комментарий на данную тему дал заместитель главы администрации Рубцовска – начальник Управления образования города Алексей Мищерин.

- В последний раз плата за детские сады произошла в августе 2019 года. Мы все видим, как изменились цены на продукты питания за прошедшие три года. Соответственно, чтобы обеспечить ребятишек полноценным питанием, производится индексация родительской платы, - говорит специалист.

По его словам, такая работа проводится во всех муниципалитетах. Анкетирование должно определить на сколько повышение будет приемлемым для родителей. Но существует вероятность, что изменение платы за детские сады все же произойдет.