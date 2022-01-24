25 человек с COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае с начала пандемии скончались 8643 человек с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала пандемии скончались 8643 человек с коронавирусом, в том числе 7175 случаев от COVID-19, 1468 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерло 25 человек с коронаврусом.Все они скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 127446.

Из общего числа заболевших 952 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 82377 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 127446 заболевших: 25557 – больных внебольничной пневмонией, 91625 – заболевших ОРВИ, 10264 случаев – бессимптомное течение.