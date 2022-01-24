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Общество24 января 2022 13:10

25 человек с COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае

Общее число умерших с ковидом – 8643
Источник:kp.ru
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В Алтайском крае с начала пандемии скончались 8643 человек с коронавирусом

В Алтайском крае с начала пандемии скончались 8643 человек с коронавирусом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала пандемии скончались 8643 человек с коронавирусом, в том числе 7175 случаев от COVID-19, 1468 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерло 25 человек с коронаврусом.Все они скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 127446.

Из общего числа заболевших 952 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 82377 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 127446 заболевших: 25557 – больных внебольничной пневмонией, 91625 – заболевших ОРВИ, 10264 случаев – бессимптомное течение.