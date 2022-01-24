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Происшествия24 января 2022 12:30

На Алтае мужчина зверски избил и изнасиловал родственницу

Экспертиза признала мужчину невменяемым
Герман Архаров
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

41-летнего жителя Зонального района обвиняют в избиении и изнасиловании 54-летней родственницы. Экспертиза признала мужчину невменяемым, пишет краевой Следком.

По данным следствия, все произошло вечером в начале ноября 2021 года. Мужчина, имеющий психическое заболевание, был в доме в одном из сел Зонального района. Там он 33 раза ударил родственницу, а потом изнасиловал ее.

Во время предварительного следствия мужчине назначили психиатрическую экспертизу, которая установила его невменяемость.

– Уголовное дело с утвержденным прокурором Зонального района постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу, – резюмировали в ведомстве.