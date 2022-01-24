На Алтае вырастет производство медкислорода

Проведенные лабораторные исследования показали высокий уровень чистоты кислорода Фото: Олег УКЛАДОВ

Предприятие «Алтайстройдеталь» запустило дополнительное оборудование по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Проведенные лабораторные исследования показали высокий уровень чистоты кислорода - 99,8%, – отметили в пресс-службе.

Производственная мощность нового оборудования - 10 тонн кислорода в сутки. Общие объемы производства медицинского кислорода в Алтайском крае должны увеличиться до 16 тонн ежедневно.