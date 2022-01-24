Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 127 тысяч

Количество тяжелобольных – 341, из них подключено к аппаратам ИВЛ –135 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 454 человека, зараженного коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 127446, среди них 11 613 детей. Об этом пишет оперштаб региона.

–По состоянию на 24 января, находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1421 человек. Кроме этого, 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 341, из них подключено к аппаратам ИВЛ –135.

Число выздоровевших за сутки выросло на 71 человека. Всего с начала пандемии в крае их уже 108640.