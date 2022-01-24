Барнаульская пенсионерка перевела мошенникам более 450 тысяч рублей

Горожанка испугалась и сделала все, о чем ее просили Фото: Олег УКЛАДОВ

73-летняя жительница Барнаула хотела защитить деньги перевела мошенникам более 450 рублей

– Женщина рассказала, что с неизвестного номера ей позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что мошенники уже оформили на нее кредиты и их следует обналичить, – отметили в ведомстве.

Горожанка испугалась и сделала все, о чем ее просили. Она заказала кредитную карту и в банкомате перевела 452 тысячи рублей несколькими операциями на названные номера телефонов. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

Полицейские ищут мошенников.

Ранее мы писали о том, что жителя Новосибирска подозревают в создании новой схемы мошенничества, жертвами которого стали уже почти полсотни жителей Барнаула.