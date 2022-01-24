Прямой эфир-марафон об особенностях отопительного сезона 2021-2022 в городах Сибири

25 января в 13.00 по сибирскому времени мы проведем эфир-марафон о ходе отопительного сезона. В прямой эфир выйдут представители из 5 регионов присутствия СГК – Новосибирской области, Красноярского и Алтайского края, республики Хакасия и Кемеровской области.

Они расскажут самое важное о том, как проходит отопительный период в сибирских городах, и ответят на вопросы зрителей.

Прямой эфир пройдет в Инстаграм-аккаунте СГК.

На нем выступят:

- Петр Бажин, советник теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске,

- Сергей Иванов, директор теплосетевого подразделения СГК в Красноярске,

- Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле,

- Александр Тарасенко, заместитель директора по развитию и инвестициям теплосетевого подразделения СГК в Хакасии,

- Сергей Мифтахов, директор теплосетевого подразделения СГК в Кемерово.

Приглашаем к участию всех желающих! Готовьте свои вопросы заранее и пишите в комментариях во время эфира.