На Алтае снова ограничат движение из-за военных

Движение ограничат с 17:30 до 19:55 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 24 января в Алтайском крае перекроют движение на участке трассы из-за планового движения военных колонн. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Движение ограничат для всех видов транспорта с 17:30 до 19:55 на автодороге «населенный пункт Косиха – а/д «подъезд к с. Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Украинский».

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 января, в Барнауле произошло ДТП – автомобиль Nissan Note сбил 22-летнюю девушку.