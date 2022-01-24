В Барнауле на пешеходном переходе сбили девушку

Авария произошла в 6:50 на улице Панфиловцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в понедельник, 24 января, автомобиль Nissan Note сбил 22-летнюю девушку в Барнауле. Об этом сообщает ГИБДД города.

Авария произошла в 6:50 на улице Панфиловцев, 8. Девушка за рулем автомобиля Nissan Note сбила пешехода – 22-летнюю горожанку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП пешеходу оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась, – отметили в ГИБДД.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.