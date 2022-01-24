«Ростелеком» завершил строительство Wi-Fi-точек в малых селах Алтайского края

Оператор построил в регионе почти две тысячи километров магистральных линий связи Фото: из архива компании

«Ростелеком» выполнил все обязательства по первому этапу федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в Алтайском крае. За время исполнения проекта компания запустила беспроводной интернет в 257 селах численностью 250-500 жителей. С этой целью оператор построил в регионе почти две тысячи километров магистральных линий связи.

В 2021 году, на заключительной стадии работ, «Ростелеком» организовал оставшиеся по программе 20 точек уличного Wi-Fi: в марте беспроводной интернет появился в селе Большой Калтай, в сентябре — в поселках Восточный и Ясная Поляна Бийского района. В конце декабря компания сдала в эксплуатацию последние точки доступа в 18 населенных пунктах. Социальный интернет появился в селах Баталово, Кособоково и Усть-Порозиха Шипуновского района, Разъезд Зарница и Катково Рубцовского района, Макарьево и Березово Солтонского района и других. Для проведения финальной части работы компания построила 412 км оптических линий связи. В двух селах — Клепиково Усть-Пристанского района и Вершинино Троицкого района — зоны Wi-Fi организованы с помощью спутниковой связи.

Директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Мы вели работы с 2015 года. Две тысячи километров волоконно-оптических линий связи, построенные за это время, позволили дотянуться до сельской глубинки — отдаленных населенных пунктов, в которых из средств связи были порой только уличные таксофоны. Позже в попавших в проект деревнях мы достраивали за счет собственных средств распределительную сеть и устанавливали новое оборудование. Это позволило улучшить качество связи и предоставить скоростной интернет в тысячи домохозяйств Алтайского края».

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Алтайский край занимает четвертое место в Сибири по количеству сел, в которых организованы точки доступа Wi-Fi. Федеральная программа стала мощным драйвером развития инфраструктуры связи в регионе, позволила реализовать государственные проекты национальной программы "Цифровая экономика". На базе построенной оптики были подключены сотни социально значимых объектов региона — школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, поселковые администрации и другие. У многих сельчан появилась возможность пользоваться интернетом, а вместе с ним получить доступ к государственным и муниципальным услугам, дистанционному обучению, электронным платежам и другим виртуальным сервисам».

С полным перечнем населенных пунктов можно ознакомиться на сайте Министерства цифрового развития и связи Алтайского края по ссылке.