Ремонт участка дороги от Бийска до Шерегеша планируют завершить к 2022 году

Ремонт дорог. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Работы по ремонту участка трассы Бийск- граница Кемеровской области планируют завершить к декабрю 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс».

– Обновить планируется участок с 75+358 километр по 77+358 километр трассы в Целинном районе (протяженностью - 2000 метров), – отмечает издание.

По данным с сайта госзакупок, дорожники начнут работы с 1 апреля 2022 года. Их планируют закончить не позднее 24 ноября. В качестве источника финансирования указаны средства краевого бюджета.

Добавим, что этой дорогой пользуются туристы, которые направляются в Шерегеш.

Напомним, ранее мы писали о том, какие дороги обновят и построят в Барнауле в 2022 году.