Мужчина приехал на Алтай, чтобы сделать 150 закладок с героином

Наркотики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который планировал сделать 150 закладок с героином, пишет региональное управление МВД.

– Задержанный мужчина рассказал сотрудникам полиции, что он был закладчиком нелегального сетевого магазина. Он приехал в город Барнаул месяц назад из Москвы и решил найти способ быстро заработать деньги, – отметили в ведомстве.

У мужчины и в арендуемой квартире обнаружили 150 свертков с сильнодействующим веществом, массой почти 70 граммов. Экспертиза показала, что это героин. Также изъяли телефон, банковскую карту, упаковочный материал и весы. В шкафу под матрасом нашли еще 100 пакетов, приготовленных под закладки, которые мужчина планировал распространить в Барнауле.

Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.