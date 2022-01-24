В Барнауле опубликовали график по очистке улиц до 30 января

В план включены 124 дорожных объекта города и пригородных населенных пунктов Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти опубликовали еженедельный план-график по очистке улиц с 24 по 30 января. Ознакомиться с ним можно здесь, пишет мэрия.

– В план включены 124 дорожных объекта города и пригородных населенных пунктов, где планируется выполнить очистку проезжих частей, остановок, тротуаров от снега и наледи. Кроме того, в плане учтена очистка внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам, таких включено 65 участков, – отметили в горадминистрации.

Там добавили, что в краевой столице работает «горячая линия» по вопросам содержания улично-дорожной сети. Можно позвонить по номеру 504-360. Также есть возможность отправлять свои обращения через интернет-приемную официального сайта города.