Барнаульцы пожаловались на несоблюдение масочного режима в аэропорту

Масочный режим соблюдали не все Фото: Олег УКЛАДОВ

23 января жители Барнаула рассказали, что из-за задержки некоторых рейсов в связи с туманом много людей собралось в зале ожидания аэропорта. Масочный режим соблюдали не все, пишут очевидцы на странице go_barnaul в Instagram.

– Людей с двух самолётов держали в толпе, почти все без масок, никто не контролировал. Многие кашляют… попробуй тут не заболей, – сообщили пользователи

В комментариях не все пользователи разделили возмущение автора поста, однако некоторые жители города согласились с тем, что не стоит пренебрегать использованием масок.