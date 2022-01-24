В Алтайском крае сохранится морозная погода

В Алтайском крае будет преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег Фото: Олег УКЛАДОВ

Рабочая неделя начнется в Алтайском крае с морозной погоды. В понедельник, 24 января, столбики термометров покажут -14…-19 градусов, в предгорьях местами -8…-13 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В Алтайском крае будет преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле 24 января ожидается -14…-16 градусов. Преимущественно без осадков, утром возможен небольшой снег. Изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.