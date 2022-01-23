В Алтайском крае подешевели некоторые продукты

Цена упала на огурцы, картофель, охлажденное и мороженое куриное мясо, яблоки и др. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае снизилась цена на некоторые продукты. Об этом сообщает краевое минэкономразвития со ссылкой на Алтайскрайстат.

– По сравнению с предыдущей неделей зафиксировано снижение средних цен на пшено (на 4,2%, по России – на 0,9%), рыбу мороженую (на 2,5%, по России – рост на 0,1%), творог (на 2,2%, по России – рост на 0,2%), рис (на 1,8%, по России – рост на 0,3%), - пишет ведомство.

Также цена упала на огурцы, картофель, охлажденное и мороженое куриное мясо, яблоки, полукопченую колбасу и подсолнечное масло. Отмечается, что при это в среднем по России цены на яблоки, огурцы и картофель увеличились.