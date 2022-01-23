У жителя Барнаула новые приятели украли смартфон, наушники и дорогой коньяк

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ о краже. Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию обратился барнаулец с заявлением о краже. Он рассказал, что его обокрали люди, с которыми он познакомился на улице и пригласил в гости. О происшествии рассказали в региональном МВД.

– Мужчина сообщил, что днем на улице он познакомился с неизвестными ему ранее людьми и пригласил их в гости. После распития спиртных напитков хозяин уснул, а когда проснулся, обнаружил, что пропал смартфон, наушники, 5000 рублей и дорогостоящий коньяк, – сообщили в полиции.

Правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ о краже.