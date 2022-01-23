В Барнауле может появиться городская электричка

Изучается возможность в долгосрочной перспективе организовать работу городской электрички Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаул Вячеслав Франк заявил, что сейчас изучается возможность запуска городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Учитывая перспективу застройки территории в районе аэропорта, и необходимости улучшения транспортного сообщения окраин города и центром, изучается возможность в долгосрочной перспективе организовать работу городской электрички, - сказал Вячеслав Франк.

Этот вопрос планируется тщательно изучить. По словам мэра, необходимо оценить экономическую целесообразность и интеграцию с Генеральным планом города.

В горадминистрации отмечают, что в 2022-2023 годах Барнаулу будут выделены инфраструктурные кредиты на реконструкцию восьмипролетного и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути по пр. Ленина. Предусматривается снос старых путепроводов и строительство новых с расширением автомобильных полос с четырех до шести.