Жителей многоэтажки в Рубцовске эвакуировали из-за горящего мусора

Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Прошедшей ночью, 23 января, в Рубцовске произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

– Прибывшими подразделениями очаг возгорания был оперативно обнаружен и локализован на площади три квадратных метра - горел мусор. Была организована эвакуация жильцов. Самостоятельно по лестничным маршам вышли восемь человек, из них три ребенка, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще четырех человек спасли из задымленного подъезда. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.