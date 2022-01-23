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Здоровье23 января 2022 6:36

431 нового заболевшего коронавирусом выявили на Алтае за сутки

Сейчас в крае 332 тяжелобольных пациента
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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По состоянию на 23 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1401 человек

По состоянию на 23 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1401 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 431 нового заболевшего коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 23 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1401 человек, – сказано в оперативной своддке оперштаба.

Также в ковидных госпиталях находятся 189 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

На сегодняшний день в крае насчитывается 332 тяжелобольных пациента. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 129 человек.