В центре Барнаула почти за 55 млн рублей продают квартиру в «губернаторском» доме, где жил Евдокимов

Дом на пр. Социалистическом, 38. Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Барнауле выставили на продажу квартиру за 54,9 млн в доме по адресу пр. Социалистический, 38. Среди риэлторов этот кирпичный дом прозвали «губернаторским» за то, что в свое время здесь проживал народный артист России, экс-глава региона Михаил Евдокимов. Объявление разместили на сайте "Авито".

– Продуманная, рациональная, просторная планировка по индивидуальному дизайн-проекту позволила гармонично вписать в общую концепцию гостиную, четыре спальни, яркое решение для секции детского творчества или зоны отдыха, рабочий кабинет в классическом стиле, а также комфортно расположить ванные зоны, – написал продавец.

Общая площадь четырехкомнатной квартиры составляет 299 «квадратов». В отделке использоваы натуральные материалы премиум-класса. Помещение полностью оснащено всей необходимой бытовой техникой, мебелью. Как сказано в объявлении, от будущих жильцов требуется лишь «наполнить ее смехом семьи».