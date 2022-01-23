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Недвижимость23 января 2022 3:57

В центре Барнаула почти за 55 млн рублей продают квартиру в «губернаторском» доме, где жил Евдокимов

Здание находился на пересечении пр. Социалистический и ул. Анатолия
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дом на пр. Социалистическом, 38. Фото: скриншот с сайта "Авито"

Дом на пр. Социалистическом, 38. Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Барнауле выставили на продажу квартиру за 54,9 млн в доме по адресу пр. Социалистический, 38. Среди риэлторов этот кирпичный дом прозвали «губернаторским» за то, что в свое время здесь проживал народный артист России, экс-глава региона Михаил Евдокимов. Объявление разместили на сайте "Авито".

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