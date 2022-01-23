Жителей Алтайского края торопят посмотреть на лебедей, пока птицы не улетели

Ежегодно на незамерзающее озеро на зимовку прилетают лебеди Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтайского края посоветовали поторопиться, если они хотят застать лебедей на озере Светлом. Предполагается, что птицы покинут заказник 15 марта, сообщают в пресс-службе регионального минприроды.

– А пока лебеди еще наши, и обзор с мостков просто прекрасный! Птицы на самом близком расстоянии именно здесь, потому что все самое вкусненькое щедро сыпется из рук туристов и госинспекторов, которые кормят лебедей в дни, когда в заказнике безлюдно, – рассказывают в ведомстве.

Посетителей предупреждают, что проходить к обитателям озера в обход мостков рискованно. Напомним, в начале января этого года толпа туристов провалилась под лед на лебедином озере.

Ежегодно на незамерзающее озеро на зимовку прилетают лебеди, число которых ежегодно растет. Сейчас это порядка 700 птиц.