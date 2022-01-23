До -20 градусов ожидается в Алтайском крае 23 января 2022

В Барнауле в воскресенье днем температура воздуха составит от -15 до -17 градусо Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае 23 января температура воздуха составит от -15 до -20 градусов. По югу – от -9 до -14. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с, – сообщили в ЦГМС.

В Барнауле в воскресенье днем температура воздуха составит от -15 до -17 градусов. День пройдет без осадков.