На Алтае мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей за заготовку дров

Расследованием дела занималась полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае жителя села Черемное оштрафовали на 50 тысяч рублей нелегальную заготовку дров. Он пилил сухостой — в общей сложности около 12 кубометров, который оценили 5,2 тыс. рублей, сообщает Минприроды.

- Находясь в защитных лесах, не имея на то разрешительных документов, лесонарушитель с помощью бензопилы заготовил сухостойные деревья, раскряжевал и вывез на автомобиле УАЗ-3962 в село Черемное Павловского района, - пишет ведомство.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. В настоящее время приговор вступил в силу.

Сосновые чурки, заготовленные нелегальным путем, переданы в Территориальное управление Росимуществом по Алтайскому краю.