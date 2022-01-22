За сутки на Алтае выявили 411 новых случаев коронавируса

О случаях "Омикрона" в крае пока неизвестно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом. По данным на 22 января, за сутки в регионе выявили 411 новых случая, сообщает оперативный штаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 126 561 человек. Выздоровели 108 264 человека (+ 308). Умерли 8 589 человек (+26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 7 124 человека (+23), иные причины смерти – 1 465 человек (+3), - говорится в сводке.

Вместе с тем, уровень смертности пока остается на прежнем уровне. Несмотря на случаи появления «Омикрона» в соседней Республике Алтай, в Алтайской кроме о подобных фактах пока неизвестно. По оценкам специалистов, штамм дойдет до края в ближайшие две недели.