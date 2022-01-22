В Барнауле возобновил работу прививочный пункт в ТЦ «Весна»

Прием осуществляется по живой очереди. Фото: instagram.com/minzdravalt

В Барнауле возобновил работу мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Весна». Сделать прививку там можно будет с 10.00 до 20.00, сообщает краевой Минздрав

- С 22 января вновь открывается прививочный пункт в ТЦ "ВЕСНА" (ул. Малахова, 86в), который будет работать ежедневно, - рассказали в пресс-службе.

Прием осуществляется по живой очереди, при себе нужно иметь паспорт, полис, снилс. В наличие у медиков три вакцины: «Спутник», «Спутник-Лайт», «КовиВак».