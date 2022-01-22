Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 6:15

В Барнауле возобновил работу прививочный пункт в ТЦ «Весна»

В нем будут прививать тремя вакцинами
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прием осуществляется по живой очереди. Фото: instagram.com/minzdravalt

Прием осуществляется по живой очереди. Фото: instagram.com/minzdravalt

В Барнауле возобновил работу мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Весна». Сделать прививку там можно будет с 10.00 до 20.00, сообщает краевой Минздрав

- С 22 января вновь открывается прививочный пункт в ТЦ "ВЕСНА" (ул. Малахова, 86в), который будет работать ежедневно, - рассказали в пресс-службе.

Прием осуществляется по живой очереди, при себе нужно иметь паспорт, полис, снилс. В наличие у медиков три вакцины: «Спутник», «Спутник-Лайт», «КовиВак».