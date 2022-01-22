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Общество22 января 2022 5:54

На Алтае в управлении юстиции предостерегли молодоженов от покупки красивых дат на свадьбу

Ранее появилась информация, что их продают за 150 тысяч рублей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Если пара передумала регистрировать брак и не явилась, назначенное ранее время сохраняется за парой

Если пара передумала регистрировать брак и не явилась, назначенное ранее время сохраняется за парой

Фото: Олег Укладов

В управлении юстиции по Алтайскому краю предостерегли молодоженов от покупки красивых дат на свадьбу. В ведомстве рассказали, что передать забронированное время другим парам нельзя, говорится на сайте управления.

- Если пара передумала регистрировать брак и не явилась, назначенное ранее время сохраняется за парой. Занять данное время другая пара не может, - говорится в релизе.

В связи с этим пары предостерегают от мошенников. Ранее мы сообщали, что на сайтах объявлений появилось предложение о продаже даты «22.02.2022» за 150 тысяч рублей.