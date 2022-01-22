На Алтае в управлении юстиции предостерегли молодоженов от покупки красивых дат на свадьбу

Если пара передумала регистрировать брак и не явилась, назначенное ранее время сохраняется за парой Фото: Олег Укладов

В управлении юстиции по Алтайскому краю предостерегли молодоженов от покупки красивых дат на свадьбу. В ведомстве рассказали, что передать забронированное время другим парам нельзя, говорится на сайте управления.

- Если пара передумала регистрировать брак и не явилась, назначенное ранее время сохраняется за парой. Занять данное время другая пара не может, - говорится в релизе.

В связи с этим пары предостерегают от мошенников. Ранее мы сообщали, что на сайтах объявлений появилось предложение о продаже даты «22.02.2022» за 150 тысяч рублей.