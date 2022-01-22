Чуть меньше половины жителей заметили позитивные перемены в дорожной сфере Алтайского края

Опрошенные отметили увеличение объемов и качества ремонта трасс Фото: Олег УКЛАДОВ

Менее половины жителей заметили положительные изменения в дорожной сфере Алтайского края. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, пишет правительство края.

- Согласно результатам социологического исследования, 49% жителей Алтайского края довольны изменениями в дорожной сфере региона, - рассказали в пресс-службе.

Опрошенные отметили увеличение объемов и качества ремонта трасс. В регионе за три года обновили более 1,2 километров дорог.

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