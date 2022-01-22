На Алтае пожарные спасли двух детей, которые не могли выбраться из дома

Все произошло 21 января, в МЧС позвонил неравнодушный прохожий в 7.50 утра Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Ребрихе пожарные спасли двух детей, которые не могли выбраться из загоревшегося дома. В одной из комнат вспыхнул потолок, дым отрезал путь к выходу. Дети стояли на подоконнике, прижавшись к окну, которое не открывалось, рассказали в краевом управлении МЧС.

- Двое детей 12 и 7 лет были дома одни, взрослые ушли на работу. Пожарные прибыли на место буквально в течение пары минут, - рассказали спасатели.

Все произошло 21 января, в МЧС позвонил неравнодушный прохожий в 7.50 утра. Это помогло предотвратить возможную трагедию.