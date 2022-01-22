На Алтае снизилось число убийство на 16%

С докладом выступил начальник алтайской полиции Андрей Подолян Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае сократилось число зарегистрированных убийств на 16%, грабежей - на 12,3%; разбоев - на 19,4%; вымогательств - на 18,3%. С таким докладом выступил начальник алтайской полиции Андрей Подолян.

- К ответственности привлечено 205 лидеров и активных участников организованных преступных групп. В целом, за отчетный период разыскано более тысячи уголовных преступников, установлено местонахождение 4600 пропавших без вести граждан, в том числе четырехсот несовершеннолетних, - цитирует генерал-лейтенанта краевое управление МВД.

Точное количество убийств не уточняется. Согласно данным портала правовой статистики, в крае за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 129 покушений и убийств. Всего в регионе за этот период зарегистрировано 36160 преступлений, из них нераскрыто – 15 464 .