На Алтае осудили отца, у которого погибла 4-летняя дочь

Девочка скончалась в больнице Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор 25-летнему жителю Волчихинского района, у которого погибла четырехлетняя дочь. На нее упала тяжелая металлическая дверь, пишет краевой следственный комитет.

- Днем 15 июня 2021 года в одном из сел Волчихинского района мужчина устанавливал металлическую дверь в проем гаража на территории домовладения. Он ушел с места работы, оставив в проеме незакрепленную дверь, которая упала на четырехлетнюю дочку, находившуюся рядом, - рассказали в ведомстве.

Девочку доставили в больницу, но она впоследствии скончалась от травм. В отношении отца возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.