На Алтае жители пожаловались на отсутствие площадок для забоя скотины

Отсутствие убойных пунктов не останавливает частников от продажи мяса Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края пожаловались на отсутствие площадок, где теперь, по закону должен происходить забой домашнего скота. О проблемах заявили жители Топчихинского района, где есть несколько предприятий, которые занимаются забоем свиней, однако работать с крестьянскими хозяйствами они не могут из-за противоречий с действующими нормами, пишет Банкфакс.

- Ранее в одном из сел некоторое время работала специальная площадка, но ее закрыли в конце декабря прошлого года вскоре после появления, - сообщает издание.

На территории действовало три предприятия, одно закрылось, два других не могут работать с фермерами из-за зоосанитарного статуса свиноводческого хозяйства. Отсутствие убойных пунктов не останавливает частников от продажи мяса, то есть, фактически, введенные ограничение просто не работают.