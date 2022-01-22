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Общество22 января 2022 2:26

На Алтае жители пожаловались на отсутствие площадок для забоя скотины

Введенный запрет на продажу мяса при домашнем убое животных фактически не работает
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Отсутствие убойных пунктов не останавливает частников от продажи мяса

Отсутствие убойных пунктов не останавливает частников от продажи мяса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края пожаловались на отсутствие площадок, где теперь, по закону должен происходить забой домашнего скота. О проблемах заявили жители Топчихинского района, где есть несколько предприятий, которые занимаются забоем свиней, однако работать с крестьянскими хозяйствами они не могут из-за противоречий с действующими нормами, пишет Банкфакс.

- Ранее в одном из сел некоторое время работала специальная площадка, но ее закрыли в конце декабря прошлого года вскоре после появления, - сообщает издание.

На территории действовало три предприятия, одно закрылось, два других не могут работать с фермерами из-за зоосанитарного статуса свиноводческого хозяйства. Отсутствие убойных пунктов не останавливает частников от продажи мяса, то есть, фактически, введенные ограничение просто не работают.