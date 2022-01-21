На Алтае двух предпринимателей обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов

Мужчины изготавливали фиктивные документы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двух предпринимателей обвиняют в совершении хищения денежных средств в особо крупном размере при исполнении муниципальных контрактов. Об этом сообщает региональный Следком. Они незаконно присвоили 12 млн рублей.

По данным следствия, мужчины изготавливали фиктивные документы о поставке оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для нужд муниципального унитарного предприятия «Первомайские коммунальные системы, что не соответствовало действительности. Необходимые документы они предоставляли в администрацию района, а деньги присваивали себе. Общая сумма хищения составила почти 12 млн рублей. Преступление предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

- В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия в связи с дачей признательных показаний, в отношении предпринимателей Октябрьским районным судом города Барнаула избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - пишет пресс-служба.

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