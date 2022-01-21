В Бийске на экс-директора центра социального обслуживания завели пять уголовных дел

По предварительным оценкам женщина похитила около 750 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в отношении бывшего директора центра социального обслуживания Людмилы Черновой завели пять уголовных дел, сообщает «Бийский рабочий». Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, а также присвоении и растрате.

- Уже есть доказанные факты, да и бывшие сотрудники об этом говорят, что в штате центра числились, так называемые «мертвые души», заработную плату за которых получала сама Чернова, - пишет издание.

По предварительным оценкам так женщина похитила около 750 тысяч рублей. Работники пытались донести информацию до вышестоящего руководства, но их попытки заканчивались увольнениями. Однако в Министерстве социальной защиты Алтайского края пояснили, что подобных сообщений не поступало, о противоправных фактах там тоже ничего не знают. Расследование уголовных дел продолжается. Отметим, что данный пост женщина занимала на протяжении 15 лет

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