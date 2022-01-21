В Алтайском крае снова выявили почти 400 случаев заболевания COVID-19 за стуки

Всего за период пандемии в регионе выявили 126 150 заболевших Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снова растет число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 381 новый случай. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировали 126 150 заболевших, сообщает региональный оперштаб.

- По состоянию на 21 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1380 человек. Кроме этого, 185 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 325, из них подключено к аппаратам ИВЛ –130, - пишет оперштаб.

Напомним, что в Республике Алтай выявили первые случаи заболевания новым штаммом «омикроном». Инфекция подтвердилась у двоих детей и двух взрослых.

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