В мэрии Барнаула рассказали, какой подрядчик займется благоустройством городских дворов

Сумма контракта составила 239,8 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле выбрали подрядчика, который в 2022 году благоустроит 65 городских дворов в рамках проекта «Жилье и городская среда». Ремонтом займется компания ООО «Патай». Сумма контракта составила 239,8 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

- На всех дворовых территориях, участвующих в проекте, будут выполнены работы из обязательного перечня: асфальтирование, благоустройство, установка освещения, урн и скамеек. Работы из дополнительного перечня в этом году планируется выполнить на 61 дворе на сумму 14,5 млн рублей. Доля софинансирования жителей многоквартирных домов составляет от 40 до 50% стоимости работ,- рассказал заместитель председателя городского комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко.

Также в планах сделать парковочные карманы, контейнерные площадки, установить детское игровое и спортивное оборудование. Список дворов, где сделают ремонтные работы можно посмотреть на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае ремонт моста через Аю сделали наполовину

Работы планируют закончить уже в июне этого года (подробнее)