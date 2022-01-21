В Барнауле ограничат стоянку для машин рядом со школой на Комсомольском проспекте

К новым изменениям просят отнестись с пониманием Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ограничат парковку машин на проспекте Комсомольском, рядом со зданием №68. На этом месте находится общеобразовательная школа №6, сообщает пресс-служба администрации города.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности транспорта с 11 февраля будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на проспекте Комсомольском, в районе строения №68, - пишет пресс-служба.

К новым изменениям просят отнестись с пониманием, а также водителей просят соблюдать требования правил дорожного движения.

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