В Барнауле ограничат стоянку для машин рядом со школой на Комсомольском проспекте

К новым изменениям просят отнестись с пониманием
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле ограничат парковку машин на проспекте Комсомольском, рядом со зданием №68. На этом месте находится общеобразовательная школа №6, сообщает пресс-служба администрации города.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности транспорта с 11 февраля будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на проспекте Комсомольском, в районе строения №68, - пишет пресс-служба.
К новым изменениям просят отнестись с пониманием, а также водителей просят соблюдать требования правил дорожного движения.
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