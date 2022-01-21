В Бийске планируют создать мобильную группу для борьбы с вейпами среди подростков

После случившегося в учебных заведениях Бийска началась профилактическая работа Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске создают мобильную группу для борьбы с вейпами среди школьников, сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на Уполномоченную по правам ребёнка в Алтайском крае Ольгу Казанцеву. Медики будут рассказывать детям о вреде курения электронных сигарет.

Решение было принято после несчастного случая в Бийске, когда умер 12-летний мальчик, а его сестру и ее подругу госпитализировали с симптомами отравления. Есть версия, что причиной этого стало курение вейпа. Сейчас состояние девушек удовлетворительное, одну из них готовят к выписке.

- После случившегося в учебных заведениях Бийска началась профилактическая работа. Общаясь с детьми, педагоги выяснили, что иногда сами родители покупают детям вейпы, считая, что они менее вредны, чем обычные сигареты. Убеждать родителей и школьников в обратном, теперь будут специалисты мобильной группы, - пишет издание.

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