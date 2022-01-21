В Алтайском крае ремонт моста через Аю сделали наполовину

Общая стоимость работ составит 215 млн рублей Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае реконструкция моста через Аю выполнена на 50%, сообщает министерство транспорта региона. Объект планируют закончить уже в июне 2022 года. Общая стоимость работ составит 215 млн рублей, деньги выделены из краевого бюджета.

Рабочие установили временный мост, а также опоры нового сооружения. В ближайшее время специалисты начнут ставить балки, а с наступлением тепла уложат асфальтобетонное покрытие. Отметим, что для безопасности пешеходов с двух сторон установят тротуары шириной 1,5 метра и освещение на протяжении пяти километров.

- В Алтайском районе до конца следующего года будет реконструировано три мостовых сооружения. Помимо этого, за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита будет выполнена реконструкция 20 километрового участка автомобильной дороги Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь, завершить эти работы планируется в 2023 году, - отметил Андрей Лавренов, начальник отдела мостов КГКУ «Алтайавтодор».

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