В Алтайском крае снова перекроют участок дороги из-за военных

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 21 января перекроют для всех видов транспорта один из участков на автодороге СНТ «Горизонт» из-за планового движения военных колонн. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Речь идет об участке «СНТ «Горизонт» (186 км ЗАТО Сибирский) – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи». Движение будет перекрыто на три часа с 11:00 до 14:00.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, а также продумывать маршрут заранее на данном участке.

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