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Общество21 января 2022 2:59

На Алтае спасатели контролируют девять мест массового выхода людей на лед

В регионе открыто 5 ледовых переправ через Обь
Антонина Лышова
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Спасатели регулярно проводят патрулирования и профилактические беседы

Спасатели регулярно проводят патрулирования и профилактические беседы

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае спасатели контролируют девять мест массового выхода людей на лед. Всего же в регионе открыто пять ледовых переправ через Обь, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Они находятся в Каменском (Камень-на-Оби - Островная, протяженностью 1500 метров и грузоподъемностью пять тонн), Усть-Пристанском (от Усть-Чарышской Пристани до села Чеканиха и между селами Вяткино и Клепиково, обе протяженностью 800 метров и грузоподъемностью три тонны), Шелаболихинском (между селами Шелаболиха и Иня, протяженностью 800 метров и грузоподъемностью 2,5 тонны) и Быстроистокском (Быстрый Исток - Акутиха, протяженностью 1800 метров и грузоподъемностью шесть тонн) районах, - пишет пресс-служба.

Отметим, что спасатели регулярно проводят патрулирования и профилактические беседы, выдают памятки с правилами безопасности.

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