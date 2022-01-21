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Общество21 января 2022 2:32

В Барнауле выставили на продажу за 79 млн рублей ресторан “Ползунов”

Помещение находится по адресу проспект Красноармейский 112
Антонина Лышова
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Цена указана с учетом всей техники, мебели и оборудования. Скриншот объявления на Avito

Цена указана с учетом всей техники, мебели и оборудования. Скриншот объявления на Avito

В столице Алтайского края выставили на продажу за 79 млн рублей элитный ресторан “Ползунов”. Объявление разместили на портале Avito. Помещение находится по адресу проспект Красноармейский 112. Общая площадь - 1365.2 квадратных метров.

- Помещение занимает весь первый и подвальный этажи многоквартирного дома. На протяжении 17 лет в помещении находится ресторан “Ползунов”, - говорится в объявлении.

В нем есть несколько посадочных залов, кухня, кофейня с отдельным входом, бытовые и производственные помещения и другое. Отметим, что цена указана с учетом всей техники, мебели и оборудования.

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