На Алтае 21 января обещают до -16 градусов

На дорогах сильная гололедица
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 21 января 2022 года температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
- Преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.
Ветер будет дуть северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. В Барнауле будет тоже преимущественно без осадков, возможны изморозь и туман. Синоптики прогнозируют от -13 до -15 градусов днем.
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