В Бийске студент обокрал незащищенный сигнализацией автомобиль

Молодой человек признался в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию обратился житель Бийска, который обнаружил, что его автомобиль ВАЗ-2108 вскрыли неизвестные. У него пропали магнитола, акустические динамики, усилитель звука и аккумулятор. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

– Полицейским мужчина рассказал, что накануне вечером оставил машину возле своего дома. И так как транспортное средство не оборудовано сигнализацией, то просто закрыл его на ключ, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате розыска сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Правоохранители задержали 18-летнего студента вуза, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Часть похищенного имущества у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело о краже. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.