Более 70% постояльцев алтайских домов престарелых прошли ревакцинацию против ковида

В 2021 году прививку сделали все пожилые граждане и инвалиды Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 70% постояльцев домов престарелых в Алтайском крае прошли повторную вакцинацию против ковида. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социальной защиты региона Наталью Оськину.

– В алтайских домах престарелых проживает около пяти тысяч человек со средним возрастом старше 60 лет. В 2021 году прививку сделали все пожилые граждане и инвалиды, а также сотрудники наших учреждений, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцине. На сегодняшний день повторно привито абсолютное большинство, – сказала Оськина.

Сейчас дома-интернаты работают по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом посетителей просят временно ограничить визиты. За здоровьем жителей домов-интернатов наблюдают медики. Пожилым людям ежедневно измеряют температуру тела и уровень кислорода в крови.