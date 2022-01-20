Алтайские волонтеры-медики переходят на усиленный режим работы

Волонтеры продолжают доставлять лекарства и продуктовые наборы пожилым и малоподвижным людям Фото: Анна МОСКАЛЕНКО

Алтайские волонтеры-медики начали переходить на усиленный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Добровольцы работают в кол-центрах, регистратурах и помогают на приеме участковых терапевтов поликлиниках региона.

– Кроме того, ребята продолжают доставлять лекарства и продуктовые наборы пожилым и малоподвижным людям на территории Барнаула», - уточняет руководитель регионального отделения движения «Волонтеры-медики» Анна Ведлер.

Особое внимание волонтеры-медики уделяют работе в пунктах вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Барнауле готовятся к ухудшению эпидситуации в связи с COVID-19. Как заявил на городском оперштабе мэр, прогноз медиков по поводу ситуации с ковидом неутешителен