Полиция проводит в барнаульских школах проверку после сообщений о минировании

В проверенных школах угроза не подтвердилась Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция провела проверку в части школ Барнаула после сообщений о минировании. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, угроза не подтвердилась.

– Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Часть школ на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант, – рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, сегодня, 20 января, на электронную почту администрации Центрального района поступило сообщение о минировании всех школ в Барнауле. Ученикам второй смены велели оставаться дома, а школьников первой смены отпустили с последних уроков.